Presó provisional sense fiança per als pares del nadó mort de Santa Bàrbara (Tarragona)

TARRAGONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El jutge titular de la plaça d'Amposta (Tarragona) ha acordat aquest divendres presó provisional, comunicada i sense fiança per als pares del nadó les restes del qual es van trobar al domicili familiar a Santa Bàrbara (Tarragona).
La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal, i el jutge també ha acordat suspendre la pàtria potestat, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) en un comunicat.
Els pares van ser detinguts a l'Estació del Nord de València dimecres passat, i les restes es van trobar el dijous al domicili de la parella.