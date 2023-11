A presó provisional a Reus (Tarragona) set sospitosos d'estafar i suplantar 91 víctimes

TARRAGONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 3 de Reus (Tarragona) ha enviat a presó provisional set sospitosos de formar part d'una organització que presumptament va estafar 91 persones suplantant-ne la identitat.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest divendres, el jutge ha dictat presó provisional sense fiança per a sis d'ells i per al setè ha fixat una fiança de 5.000 euros: si la diposita, podrà evitar la presó amb una mesura cautelar que el prohibirà sortir d'Espanya i l'obligarà a comparèixer al jutjat cada setmana.

Tots set estan investigats pels presumptes delictes de pertinença a organització criminal, robatori amb força, estafa continuada, falsificació documental continuada, encobriment i blanqueig de capitals.

El jutge exposa en la interlocutòria que els investigadors estimen el frau en un total de 159.321,99 euros que es van aconseguir en crèdits usurpant la identitat de 91 víctimes, i els investigadors creuen que l'organització estava formada per unes 20 persones en total.

Després, el grup presumptament va vendre els objectes que havia adquirit amb aquests crèdits a un preu d'entre un 20% i un 15% per sota del valor de mercat, per la qual cosa l'instructor calcula que la venda es pot enfilar a entre 130.000 i 135.000 euros.