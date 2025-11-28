Presó provisional per a Santiago Laiglesia, investigat per l'assassinat d'Helena Jubany

SABADELL (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)
La titular del jutjat de primera instància 2 de Sabadell (Barcelona) ha acordat aquest divendres l'ingrés en presó comunicada i sense fiança per a Santiago Laiglesia, investigat per l'assassinat d'Helena Jubany el desembre del 2001, segons han informat fonts judicials a Europa Press.
La titular del jutjat de primera instància 2 de Sabadell va ordenar la citació de Laiglesia després que la Policia Nacional trobés ADN compatible amb el seu al jersei que la jove duia la nit en què va ser assassinada el desembre del 2001.
En un informe de 14 pàgines al qual va tenir accés Europa Press, la policia va explicar que, en una barreja extreta d'un frotis a la zona lateral esquerra inferior del jersei, es van trobar coincidències compatibles amb el perfil genètic d'aquest investigat.