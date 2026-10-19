Presó provisional per 2 presumptes autors d'agressió sexual a una dona sense llar a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El jutge de la plaça 1 de la secció de violència sobre la dona del tribunal d'instància de Barcelona ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per a dos detinguts aquest diumenge per presumptament agredir sexualment una dona sense sostre en el districte de Sant Martí de Barcelona.
Els acusats han passat a disposició judicial aquest dilluns i s'han acollit al seu dret de no declarar, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La causa està oberta per delictes d'agressió sexual i robatori a casa habitada.
La policia catalana va rebre l'avís aquest diumenge a les 13.15 hores i tots dos detinguts tenen 6 antecedents policials relacionats amb delictes contra el patrimoni i contra la salut pública.
La Unitat d'Investigació de Sant Martí s'ha encarregat d'investigar els fets.