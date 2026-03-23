Presó provisional per a una parella per presumpta agressió sexual i maltractament al seu nadó a Barcelona

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La Secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar divendres presó comunicada i sense fiança per a una parella per presumptament haver maltractat i agredir sexualment el seu nadó a Barcelona.
En un comunicat recollit per Europa Press, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dilluns que a l'home i a la dona se'ls atribueixen presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual al seu fill, un nadó de poc més d'un mes.
El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia).
Fonts dels Mossos d'Esquadra consultades per Europa Press han informat que les detencions es van produir el dimecres 18 de març i els arrestats són un home de 42 anys i una dona de 43.
La investigació continua oberta i l'ha assumit l'Oficina d'Atenció al Menor (OAM) dels Mossos d'Esquadra.