Presó provisional per l'acusat de matar a la seva parella a Sant Martí de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa de la plaça 5 de la secció de Violència sobre la dona del tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar a la seva parella aquest dimarts en el districte de Sant Martí, al qual se li imputa un presumpte delicte d'homicidi.
Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, també s'han acordat mesures cautelars de prohibició de comunicació i d'aproximació amb els seus fills, així com amb els pares de la víctima.
L'home va ser detingut la matinada del dimecres en lliurar-se a una comissaria després de fugir del lloc dels fets, després de presumptament cometre l'assassinat, del que els Mossos d'Esquadra van rebre avís sobre les 19.47 hores.