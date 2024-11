Presó provisional per a l'acusat d'apunyalar al seu fill al barri d'Horta de Barcelona

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de violència sobre la dona 2 de Barcelona ha acordat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que presumptament va apunyalar al seu fill menor d'edat la matinada del dissabte al barri d'Horta de Barcelona i després es va tirar pel balcó.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, la causa està oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, dos delictes de lesions i un delicte d'amenaces, en aquest últim cas a l'exparella del detingut.

La magistrada ha acordat la prohibició de comunicació amb les víctimes per qualsevol mitjà i mesures civils com la guarda exclusiva per a la mare, la suspensió de la pàtria potestat de l'investigat i l'ús exclusiu de l'habitatge.