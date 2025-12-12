Presó provisional per a l'acusat del crim masclista a l'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de violència sobre la dona de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acordat aquest divendres la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per a l'home detingut per la mort de la seva parella de dimarts.
Així ho ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, després d'un crim que va tenir lloc al domicili familiar i sobre el qual no constaven antecedents judicials entre la parella.
Si es confirma com un cas de violència masclista, serà la vuitena dona assassinada per aquest motiu a Catalunya aquest any.