Presó provisional per a un home detingut per apunyalar el seu pare a Bellpuig (Lleida)

LLEIDA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de guàrdia de Cervera ha acordat aquest dijous presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home detingut per presumptament apunyalar el seu pare a Bellpuig (Lleida).
La jutgessa també ha interposat una ordre d'allunyament i ha prohibit al detingut comunicar-se "per qualsevol via amb la víctima", segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
El procediment està obert per un delicte de temptativa d'assassinat i maltractament en l'àmbit familiar.