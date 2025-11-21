Presó provisional per al fill de la dona que va morir en caure d'un balcó a L'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La magistrada del jutjat de guàrdia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acordat aquest divendres presó provisional, comunicada i sense fiança per al fill de la dona que va morir després de caure d'un balcó la matinada del dimarts.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, la causa ha quedat oberta per possible delicte d'homicidi després de les declaracions de diferents testimonis i celebrada la compareixença de presó.
Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per esclarir les causes de la mort de la dona, d'avançada edat, després de caure pel balcó de casa seva, i van detenir al seu fill per presumptament matar-la.