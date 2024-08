Presó provisional per al detingut per presumptament ferir a la seva dona el diumenge a Barcelona

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat de Violència sobre la dona número 1 de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha acordat presó provisional per al detingut per presumptament atacar i ferir greument a la seva dona el diumenge a Barcelona.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns, la causa està oberta per un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

El jutjat ha acordat una ordre d'allunyament i incomunicació amb la parella i amb la filla i ha suspès la pàtria potestat del pare sobre la filla.

Com a antecedents, l'acusat té una condemna per maltractament el 2010 a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i una denúncia creuada amb la seva parella --els dos com investigats-- el 2024 que es va arxivar perquè tots dos es van negar a declarar.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir el diumenge de matinada a l'home després que els Mossos d'Esquadra trobessin a la seva dona ferida greu en el pis on vivien a Barcelona, uns fets que s'investiguen dins de l'àmbit de la violència de gènere.