Presó provisional per al detingut per la presumpta violació en un parc de Montjuïc

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La plaça 3 de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut com a presumpte autor d'una agressió sexual en un parc de Montjuïc el 13 de febrer, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
Així ho ha acordat la magistrada un cop practicades les diligències de reconeixement fotogràfic, personal i de veu, a més de la geolocalització de terminals telefònics i de la testifical de la víctima.
L'investigat s'ha acollit al seu dret a no declarar i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual.