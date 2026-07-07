Presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a la Sagrera (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El titular de la plaça de violència contra la infància del Tribunal d'Instància de Barcelona ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort d'un menor al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona la setmana passada.
Així ho ha comunicat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha explicat que la causa està oberta per homicidi.
Els fets es van produir dijous passat cap a les 23 hores i els Mossos d'Esquadra van detenir l'home divendres durant la nit per la seva presumpta relació amb la mort d'un menor de 15 anys després de rebre un tret al parc de la Pegaso.