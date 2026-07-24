Presó provisional per a un detingut per la mort d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona

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BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El magistrat titular de la secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència (VIA) del tribunal d'instància de Barcelona ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a un detingut, posat aquest divendres a disposició judicial, per la mort d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona.
En un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), concreten que la causa està oberta per un delicte d'homicidi.
Sobre aquest cas, s'han detingut dues persones presumptament relacionades amb la mort d'un menor de 15 anys en un tiroteig al parc de la Pegaso de Barcelona el passat 2 de juliol.