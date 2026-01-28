Presó provisional per al detingut per l'assassinat d'una dona a Lleida diumenge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La titular de la secció 2 d'instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida ha acordat aquest dimecres l'ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home de 65 anys que presumptament va assassinar una dona de 53 anys aquest diumenge, i que es va entregar als Mossos d'Esquadra posteriorment.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, entre l'investigat i la víctima no existia cap relació sentimental i la causa està oberta per un presumpte delicte d'assassinat.
Els fets van passar diumenge al carrer Ciutat de Fraga, on els Mossos d'Esquadra es van desplaçar després de rebre l'avís i van activar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va confirmar la mort de la víctima.