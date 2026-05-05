Presó provisional per al detingut per l'assassinat de dissabte a Esplugues

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Un jutge ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dissabte per matar una dona a Esplugues de Llobregat (Barcelona), informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dimarts.
El titular de la plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància d'Esplugues manté la causa oberta pels delictes d'assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus i danys.
El detingut, que només ha respost a preguntes del seu advocat, va ser detingut poc després de matar la dona.