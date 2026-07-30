Presó provisional per al detingut pels incendis a Carme (Barcelona) d'aquest estiu i el 2024

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut pels dos incendis a Carme (Barcelona) d'aquest estiu i un altre el juliol del 2024, per delicte d'incendi forestal agreujat, informa en un comunicat aquest dijous.
Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals van detenir dilluns un home de 58 anys com a presumpte autor dels dos incendis registrats entre el 29 de juny i el 6 de juliol d'aquest any, a més d'un altre el juliol del 2024.
La investigació policial ha determinat una coincidència en la localització dels focs d'aquest estiu amb el del 2024.