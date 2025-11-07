Presó provisional per a un detingut a Garriguella (Girona) per presumptament violar una dona gran

GIRONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de guàrdia de Figueres (Girona) ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor d'una agressió sexual a una dona d'edat avançada a Garriguella (Girona), ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest divendres.
A més de la declaració del detingut, la magistrada també ha pres declaració a la víctima i a diversos testimonis; la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual.
Segons ha avançat 'Diari de Girona', l'home va ser detingut dimecres després de presumptament violar la seva veïna, de 90 anys, diumenge passat.