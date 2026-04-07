Presó provisional per al detingut diumenge per la mort violenta d'un home a Barcelona

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El titular de la plaça 8 del Tribunal d'Instància de Barcelona ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut diumenge per la mort violenta d'un home al districte barceloní de Sant Andreu.
Així ho ha comunicat aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha explicat que la causa està oberta per homicidi.
Els fets es van produir diumenge, quan els Mossos d'Esquadra van arrestar l'home per la seva presumpta vinculació amb la mort violenta d'un altre i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va assumir la investigació per esclarir les circumstàncies del succés.