Presó provisional per al detingut dijous a Ripoll (Girona) per presumpta agressió sexual

GIRONA 7 març (EUROPA PRESS) -
El jutge ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut dijous a Ripoll (Girona) per una presumpta agressió sexual a Sant Joan de les Abadesses (Girona), informa el TSJCat en un comunicat.
La causa queda oberta per sengles suposats delictes d'agressió sexual sense penetració amb violència i intimidació i de lesions agreujades per instrument perillós, després de declarar aquest dissabte davant de la secció de Primera Instància i instrucció del Tribunal d'Instància de Ripoll.
Els Mossos d'Esquadra van detenir de matinada l'home per presumptament agredir sexualment una dona i ferir-la amb arma blanca.