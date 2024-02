Presó provisional per als sis tripulants de la narcolancha que va matar dos guàrdies civils a Barbate (Cadis)

BARBATE (CADIS), 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat mixt número u de Barbate (Cadis) ha acordat aquest dilluns a la tarda l'ingrés a la presó provisional dels sis tripulants de la 'narcollanxa' que divendres passat va atropellar a un patruller de la Guàrdia Civil i va provocar la mort de dos agents en acte de servei.

Els altres dos individus, que van ser detinguts quan anaven a recollir als sis tripulants a Sotogrande amb un vehicle, han sortit en llibertat amb càrrecs sobre les 15.30 hores, després de prestar declaració davant l'autoritat judicial.

En total, són vuit els detinguts per aquest cas, que han arribat als jutjats aquest dilluns passades les 10.00 del matí després de ser detinguts entre el divendres i el dissabte en un dispositiu de la Guàrdia Civil per localitzar als presumptes autors de la mort de dos agents.

Entre els sis que entraran a la presó hi ha un veí de la Línea de la Concepción, de 46 anys d'edat identificat com a F.J.M.P. i conegut com 'Kiko el Cabra', amb antecedents per resistència a l'autoritat, desobediència i blanqueig de capitals i qui presumptament hauria pilotat l'embarcació.

També hi ha J.I.A.B., de 39 anys, sense antecedents però nombroses infraccions, gairebé totes per tinença i consum de substàncies estupefaents; M.C., de 24 anys d'edat i sense antecedents; i tres tripulants més de 21, 24 i 28 anys d'edat, amb antecedents per tràfic de drogues, atemptat a agent autoritat, lesions, delictes contra el patrimoni i blanqueig. Tots ells són de nacionalitat espanyola excepte M.C., que es tracta d'un súbdit marroquí.

Per la seva banda, els dos que han sortit en llibertat són dos espanyols de 34 i 54 anys que compten amb antecedents per tràfic de drogues i contraband. Van ser arrestats el primer dia dels fets com a presumptes autors de delictes de contraband, encobriment i resistència greu a l'autoritat en ser interceptats quan anaven a recollir en un vehicle als tripulants de la 'narcollanxa' després que els mateixos embarranquessin la llanxa en una platja de la Línea.

Els agents morts són Miguel Ángel González Gómez, de 39 anys, natural del municipi gadità de Sant Fernando, membre del Grup d'Especialistes en Activitats Subacúaticas (GEAS), amb parella i una filla; i David Pérez Carracedo, de 43 anys, natural de Barcelona, integrant del Grup d'Acció Ràpida (GAR), amb dona i dos fills.

Tots dos van ser acomiadats pels seus companys, família i autoritats en els funerals celebrats a la catedral de Cadis i a la de Pamplona. Els dos agents morts han estat reconeguts amb la concessió a títol pòstum la Creu d'Or de l'Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil.