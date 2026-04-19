Presó provisional per als detinguts per la mort d'un home a Balsareny (Barcelona)

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de guàrdia de Manresa ha ordenat l'ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança per als detinguts aquest dissabte majors d'edat relacionats amb la mort d'un home a Balsareny (Barcelona), que va ser localitzat sense vida al seu domicili al febrer d'aquest any.
Així ho ha comunicat aquest diumenge el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, en el que ha explicat que la causa està oberta per un delicte d'homicidi.
En un altre missatge, els Mossos d'Esquadra informen que aquest dissabte van detenir 5 homes, d'entre 17 i 47 anys, relacionats amb la mort d'aquest home a Balsareny i que la investigació de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) continua sota secret d'actuacions.