MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El jutge del tribunal d'instància de Vielha e Mijaran (Lleida) ha acordat aquest divendres presó provisional eludible amb fiança de 80.000 euros per a la dona de l'arquitecte Josep Juanpere acusada de la seva mort, que va tenir lloc a Baqueira-Beret (Lleida) el passat 26 desembre.
Ho destaca en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que recull que la causa està oberta per un delicte d'homicidi.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra s'ha ocupat de la investigació i el cas està sota secret d'actuacions.