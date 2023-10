A presó un policia local de Sant Esteve (Barcelona) per matar un detingut amb una maniobra "desproporcionada"

El TS descarta que la conducta estigués legitimada pel fet que complís el protocol i assegura que va poder haver evitat la mort

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena d'un any de presó imposada a un agent de la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) per un homicidi imprudent greu que va cometre durant una detenció en considerar que "l'omissió del deure de cura i excés" en l'actuació del policia "va ser evident", "tant que va acabar amb la vida d'una persona" amb un 'modus operandi' "desproporcionat".

Els magistrats han declarat que no escau al recurs de cassació que va presentar l'agent i han confirmat la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona que inclou, no només la condemna a un any de presó, sinó també la inhabilitació especial per a l'acompliment de funcions policials que se'l va imposar per tres anys.

Segons consta en la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, els fets es remunten a juny de 2014, quan l'agent va rebre una trucada al telèfon de guàrdia. Una vigilant de seguretat d'una empresa situada al polígon industrial de la ciutat requeria la presència de la Policia atès que dos individus havien entrat a la companyia sense permisos.

L'agent va acudir al lloc amb el seu company de patrulla. Tots dos van advertir la presència d'un home que caminava per la zona propera a l'empresa i li van demanar que es detingués. Aquest, no obstant això, va optar per fugir "a la carrera". L'agent condemnat el va perseguir, el va tirar a terra i va forcejar amb ell.

Intentant neutralitzar "cops i puntades", l'agent condemnat el va immobilitzar per la zona del coll. El seu company va intentar emmanillar-lo per davant. Segons consta a la sentència, "durant tot el procés de reducció", l'acusat "amb omissió i menyspreu a les elementals tècniques en matèria de reducció de persones" va manipular el coll de l'home de tal forma que el "va provocar una insuficiència respiratòria aguda i asfíxia". Les maniobres de reanimació tant dels agents policials com dels serveis sanitaris no van tenir èxit.

El condemnat va portar el seu cas davant el Suprem en considerar que se'l va aplicar de forma indeguda el Codi Penal perquè a la sentència no es diu "quin hauria estat el deure de cura professional infringit" i com la seva infracció "va crear la situació de risc per a la vida" de l'home que va morir.

Al seu judici, la sentència per la qual se'l va condemnar no estableix que ometés un deure objectiu de cura en l'exercici de la seva actuació, "quan en la mateixa va emprar les tècniques que li van ser ensenyades a l'Escola de Policia".

"MAJOR PRUDÈNCIA"

En 54 folis, la Sala penal ha explicat que l'actuació de l'agent va ser una "imprudència greu" en considerar que "l'omissió del deure de cura i excés" en l'actuació del policia "va ser evident", "tant que va acabar amb la vida d'una persona".

"No pel fet de tractar-se d'una detenció està legitimat l'excés en la conducta de l'agent i la preterició de les més elementals normes de prudència en l'exercici de la funció policial", ha assenyalat el tribunal.

Els magistrats han apreciat "una elevada infracció de l'agent del deure de cura segons les normes socioculturals vigents", subratllant que, en ser policia, se l'exigia "major prudència". En general, entenen que "l'acció de reducció" va ser "descurada".

La Sala penal ha descartat a més que la seva conducta estigués legitimada pel fet que "va complir el protocol", en considerar que va haver de "ser conscient que la mecànica seguida, i més encara quan va deixar de moure's, va haver de portar a reduir la pressió per evitar l'asfíxia".

"Aquesta és una deducció a la qual pot arribar qualsevol persona sense una preparació específica, però més un agent policial que coneix les tècniques de detenció i la no necessitat de dur a terme la que es va concloure", han apuntat els magistrats.

En la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Vicente Magre, el Suprem ha conclòs, per tant, que "els fets provats descriuen una conducta 'evitable', on, no obstant això, l'autor va continuar amb el seu 'modus operandi', podent haver evitat el desenllaç final".