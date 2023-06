Presó permanent per a l'home que va confessar matar la seva ex i la seva filla a Esplugues (Barcelona)

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a presó permanent revisable l'home que va alertar emergències i va confessar que havia matat la seva exparella de 28 anys i la seva filla de 3, amb les quals encara convivia, la nit de Reis del 2020 a Esplugues de Llobregat (Barcelona).

La sentència avançada per TVE i a la qual ha tingut accés Europa Press aplica la pena de presó permanent revisable pel crim de la menor, a més de 25 anys de presó per l'assassinat de la dona i dos anys més de presó per un delicte de maltractament habitual.

Després del judici, el jurat que va jutjar el cas va declarar l'home culpable per unanimitat, i segons van explicar els testimonis les víctimes i l'acusat van continuar convivint tot i que la parella s'havia separat, en espera que ell trobés un altre pis on anar, però amb el pas dels mesos la dona li va posar una data límit perquè se n'anés, i el doble crim va ser una setmana abans d'aquest límit.

El cadàver de la dona tenia 52 ferides de ganivet al cos i la nena va morir després, de manera que va presenciar l'atac a la seva mare, i el jurat li va aplicar un agreujant de gènere perquè considera que l'home "va actuar mogut per un sentiment de superioritat i possessió de la seva exparella i amb ànim de menysprear qui havia estat la seva parella" i de la qual no acceptava la ruptura.

Durant el judici, la defensa va demanar una eximent o bé un atenuant per a l'home en al·legar que patia un trastorn de personalitat esquizotípic que el va fer actuar "com si no fos amo dels seus actes", però el jurat ho va descartar perquè no consta en cap informe mèdic que tingui aquest trastorn, tal com van explicar els forenses que van comparèixer en el judici.