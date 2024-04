Presó per a l'home que presumptament va matar el fill i va ferir la mare a Bellcaire d'Empordà (Girona)

No hi ha antecedents judicials de violència encara que una altra persona va denunciar l'any 2022

La jutgessa ha decretat aquest dissabte presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut de 27 anys per presumptament matar el seu fill de 5 i ferir de gravetat la mare, la seva parella de 29 anys, a Bellcaire d'Empordà (Girona).

La causa queda oberta pels presumptes delictes d'assassinat i d'assassinat en grau de temptativa, tots dos amb els agreujants de gènere, acarnissament i parentiu, informa el TSJCat en un comunicat.

No hi ha antecedents judicials de violència entre la parella, encara que consta una denúncia en Mossos d'una tercera persona al juliol de 2022 per delicte de danys, i per la qual la dona va ser citada però no va declarar ni va presentar denúncia.

LA DONA EVOLUCIONA BÉ

La dona segueix "evolucionant favorablement dins de la gravetat" a l'Hospital Trueta de Girona, han dit aquest dissabte fonts properes al cas a Europa Press.

El jutjat de guàrdia de La Bisbal d'Empordà s'inhibirà en els propers dies en el jutjat d'instrucció 4, encarregat de la causes de violència sobre la dona.

L'home va ser localitzat i detingut a Albons (Girona), un poble a uns 4 quilòmetres de Bellcaire d'Empordà, dimecres al matí, després del crim de dimecres de matinada.