Presó per a un home relacionat amb l'atropellament mortal d'un veí del Soleràs (Lleida) al maig

TWITTER DE POLICÍA LOCAL - Arxiu
LLEIDA 4 des. (EUROPA PRESS) -
La titular del jutjat d'instrucció 2 de Lleida ha decretat aquest dijous presó provisional, comunicada i sense fiança per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu per a un home relacionat amb l'atropellament mortal d'un veí de 82 anys del Soleràs (Lleida) a finals de maig, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra el van detenir dimarts a Castelldans (Lleida), després que el cos d'un veí de 82 anys del Soleràs fos trobat el dia 17 de maig amb un fort cop al cap.
La policia catalana va obrir una investigació per determinar les causes de la mort i no es va descartar cap possibilitat, però una de les hipòtesis era que es tracti d'un accident de trànsit, i en aquest cas, el conductor hauria fugit després del sinistre.