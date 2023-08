Presó per al fals caçatalents detingut a La Llagosta (Barcelona) per presumptes agressions sexuals

L'home va ingressar a presó almenys quatre vegades per delictes similars



El jutge ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança pel fals caçatalents de 60 anys detingut per presumptament agredir sexualment almenys de dos menors a La Llagosta (Barcelona), segons un tuit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), recollit per Europa Press aquest dilluns.

L'home es feia passar per un observador de clubs de futbol de Barcelona per enganyar a les seves víctimes, i la policia catalana va tenir coneixement de l'activitat d'aquest agressor sexual perquè un club els va avisar.

Els pares d'un menor van preguntar als responsables del club "si era cert que aquest home que havia contactat amb el seu fill era realment un observador que treballava per a ells", davant el que el club es va negar i va denunciar els fets.

INVESTIGACIÓ

En un comunicat, els Mossos d'Esquadra han explicat que, arran de la denúncia del club, van obrir una investigació, i van descobrir que l'home ensenyava als menors i a les seves famílies documents en els quals feia constar que era massatgista, fisioterapeuta, entrenador de futbol i entrenador personal.

"Ho ensenyava per donar credibilitat al seu relat i per aconseguir de manera fàcil que els pares es creguessin la seva versió i permetessin que es convertís en l'entrenador dels seus fills", han afegit.

Els agents van identificar i van localitzar el local on l'home presumptament portava als menors per agredir-los sexualment, i el 23 d'agost van accedir al local i, una vegada a l'interior, van localitzar un menor en una habitació on hi havia diversos matalassos i centenars de llibres sobre massatges o futbol i roba i altres objectes.

FAMÍLIES AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS

"En la majoria dels casos, les víctimes eren de famílies amb pocs recursos econòmics als quals prometia que els seus fills acabarien jugant en clubs prestigiosos", han detallat.

Els agents han explicat que sospiten que hi ha més menors que podrien haver estat víctimes del detingut, que ha ingressat a la presó en almenys quatre ocasions per delictes relacionats amb abusos sexuals a menors.