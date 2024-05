Presó per a dos dels detinguts pel robatori de cable que va paralitzar Rodalies el 12M

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció 5 de Mollet del Vallès (Barcelona), en funcions de guàrdia, ha pres declaració aquest divendres a quatre detinguts presumptament relacionats amb el robatori de coure que va paralitzar Rodalies el 12 de maig, dia de les eleccions catalanes, i la jutgessa ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos d'ells.

Per als altres dos ha acordat llibertat provisional amb compareixences en el jutjat, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest divendres.

La causa està oberta per presumptes delictes de furt agreujat i desordres públics per als dos detinguts en presó provisional i per a un dels que ha quedat en llibertat.

A l'altre investigat, també en llibertat provisional, se l'imputa un suposat delicte de receptació.

El Jutjat d'Instrucció 5 de Mollet (Barcelona) s'inhibirà al Jutjat número 3 del mateix municipi, que seguirà amb la instrucció de la causa.