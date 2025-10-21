Presó per a 2 detinguts pel crim de setembre a Barcelona i internament per a 1 menor

Un altre menor queda en llibertat vigilada i un altre adult en llibertat provisional
El jutge ha ordenat presó provisional per a tres dels 5 detinguts per la mort d'un menor en el districte barceloní de Sants el 8 de setembre; llibertat provisional per a un altre i, quant als dos menors, internament en règim tancat per a un i llibertat vigilada per a l'altre.
És la decisió del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona, informa el TJSC aquest dimarts en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes i dues dones de 16 a 20 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un menor al carrer Antoni de Capmany, on un altre home va quedar ferit greu per lesions d'arma blanca d'algun dels detinguts.
Les detencions es van fer entre divendres passat i aquest dilluns, ha informat la policia en un comunicat aquest mateix dimarts.
INVESTIGACIÓ
La investigació va començar la nit del crim amb la recollida d'indicis i amb les inspeccions oculars de la Policia Científica, i, juntament amb altres gestions d'investigació, han permès als investigadors identificar i localitzar els sospitosos.
Els arrests es van produir a L'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, i els dos homes i una de les dones van passar a disposició judicial aquest dilluns, mentre que la resta van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.
Ara com ara, la investigació descarta que els fets estiguin relacionats amb un conflicte entre grups juvenils violents enfrontats.