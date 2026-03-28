Publicat 28/03/2026 20:14

Presó per a un detingut pel crim de diumenge a Olot (Girona) i internament per a un menor

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 28 març (EUROPA PRESS) -

El jutge ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels dos adults detinguts pel crim d'un home a Olot (Girona) diumenge passat de matinada.

El tercer detingut és un menor, que ha quedat en situació d'internament, informa aquest dissabte el TSJCat en un comunicat.

Diumenge sobre les 2 de la matinada, els Mossos d'Esquadra van rebre una trucada avisant d'un cadàver al carrer, on ho van trobar amb signes de violència, i van obrir una investigació.

Contador

Contingut patrocinat