Presó per als 2 companys de pis de l'home que va morir en caure per un celobert a Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa de la plaça 1 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per als dos companys de pis que van ser detinguts diumenge per la seva presumpta relació amb la mort d'un home que va morir en caure pel celobert de l'edifici.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, la causa està oberta pels delictes d'homicidi, lesions i omissió del deure de socors.
Els fets es van produir diumenge al migdia i la víctima va morir de matinada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de ser traslladat en estat molt greu.
Per això, els Mossos van obrir una investigació per esclarir les causes del succés.
La investigació continuarà a la plaça 1 perquè n'és competent per la data dels fets.