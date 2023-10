A presó un home que va assassinar el seu amic després de trobar-lo al llit amb la seva exdona a Tarragona

Descarta que actués per un arravatament passional i que la seva confessió fos "rellevant" per a la investigació

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena de 18 anys i 4 mesos de presó imposada a un home que va assassinar a ganivetades al seu amic --i veí-- després de trobar-lo al llit amb la seva exdona.

Els magistrats han rebutjat aplicar-li els atenuants d'arravatament passional i confessió en considerar que la seva actuació va incloure "un pla llarg i minuciosament preparat" i que la seva declaració no va ser "rellevant" per a la investigació, sinó que va tenir lloc després que la Policia descobrís el cadàver i "tots els instruments materials empleats en la comissió del delicte".

En la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, consta que els fets van tenir lloc a l'agost de 2020, que l'acusat i la dona s'havien separat perquè la seva relació s'havia "deteriorat", que tots dos eren amics de la víctima "des de feia molts anys enrere" i que ella havia començat a sortir amb aquest "mesos abans" de separar-se sense el coneixement de tercers.

Segons recull l'apartat de fets provats, la tarda prèvia a la matinada de l'assassinat l'acusat va ser al xalet del seu ex-sogre --al qual la seva exdona estava amb el seu amant-- i va romandre durant uns minuts a la zona, on va veure el Porche Panamera del seu amic. Des d'allà es va dirigir a un centre comercial en el qual va comprar "dos ganivets de pesca" i una caixa de trenta guants de làtex. I va tornar a la zona propera al xalet, on va romandre unes hores.

GANIVETS I GUANTS DE LÀTEX

A la matinada, "després d'abandonar en la via pública les xancletes que portava als peus, portant amb si dos ganivets de pesca, guants de làtex i una escarpa, va accedir a la zona ajardinada del xalet, després d'haver saltat prèviament les tanques que separaven els habitatges del mateix carrer".

Va accedir a l'habitatge, "que es trobava sense tirar la clau" i, una vegada dins, va pujar les escales i va entrar a un dels dormitoris, on la seva dona i els eu examic dormien nus en un llit de matrimoni. Allí va apunyalar al que havia estat el seu veí.

L'home "va aconseguir sortir del llit mentre rebia més punyalades per part de l'acusat". Finalment es va desplomar al costat de la paret de la finestra de l'habitació, on va morir minuts després.

"QUANTS ANYS EM CAURAN?"

Segons recull la sentència, "en aquest moment, ella es va despertar" i l'acusat li va recriminar la seva conducta "envers els fills comuns" que tenen. A més, li va dir que no digués res a les autoritats.

Quan la Policia Local va arribar al lloc, la dona els va atendre a l'entrada i els va dir que no passava res, "si bé de manera simultània els feia gestos en direcció a la primera planta de la casa".

L'acusat va baixar a l'entrada del xalet "amb el tors nu després d'haver-se tret prèviament la samarreta i els guants de làtex". Encara que es va limitar a dir als agents que havien tingut una discussió familiar, els policies van optar per pujar a la primera planta, on es van trobar el cos de la víctima.

Davant el descobriment, l'acusat va preguntar: "Quants anys em cauran?". Va assegurar que "havia punxat" al seu amic i que els ganivets eren seus. Els agents el van detenir aquella mateixa matinada.

L'Audiència Provincial de Tarragona el va condemnar a 18 anys i 4 mesos de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de violació de domicili. Disconforme amb la pena, l'home va portar el seu cas davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya --que va ratificar la condemna-- i finalment davant el Suprem.

DESESTIMA ELS SEUS ARGUMENTS

En el seu recurs de cassació, va retreure que no se l'hagués aplicat l'atenuant per arravatament passional o per confessió. Va al·legar que la seva actuació va derivar d'una "ment ofuscada per la passió", que va actuar en "una situació d'arravatament i que no va ser conscient del que va ocórrer temps després".

També va recalcar que la seva "reacció passional" es va veure potenciada perquè "per a la cultura gitana la fidelitat és clau i existeixen costums que sancionen la seva transgressió". "Tot i això, diu, fa entenible, encara que no justificable, que es produís una reacció que en un altre entorn sociocultural no s'hagués produït", va defensar.

En 22 folis, la Sala penal ha desestimat els seus arguments. Els magistrats han incidit que la seva "actuació delictiva" no va ser un arravatament sinó que va incloure "un pla llarg i minuciosament preparat". En aquest sentit, han subratllat que el va donar temps d'anar a diferents establiments a comprar material per realitzar l'atac.

En la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Pablo Llarena, el Suprem ha conclòs que l'acusat "no va patir cap restricció intel·lectiva de la seva capacitat per entendre la il·legalitat de la seva acció".

A més, ha insistit que "el relat històric de la sentència no inclou la descripció de cap confessió rellevant per a la investigació". I que la seva declaració reconeixent la responsabilitat va tenir lloc després que la Policia descobrís el cadàver i "tots els instruments materials empleats en la comissió del delicte".

Així mateix, el tribunal ha recordat que en un primer moment l'acusat va defensar davant el jurat de l'Audiència de Tarragona que "havia acudit a l'habitatge per parlar amb (la seva exdona), trobant-se de manera sorprenent a aquesta i a (la víctima) mantenint relacions sexuals al dormitori; adduint que, quan va recriminar la seva conducta a (el seu amic), el va atacar de manera violenta i l'acusat va haver d'emprar un dels ganivets que portava amb si per defensar-se".