A presó els pares d'un nadó de 3 mesos mort a Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
Els pares d'un nadó de 3 mesos mort la matinada de divendres a Sabadell (Barcelona) han ingressat a la presó després de ser detinguts per la seva presumpta relació amb les lesions del nadó, han informat a Europa Press fonts coneixedores.
Va morir a l'Hospital Taulí de Sabadell, on havia estat ingressat per lesions, i els responsables mèdics del centre van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat, informen fonts del Departament de Salut.
Les mateixes fonts han explicat que la Inspecció Sanitària del Departament farà les actuacions d'ofici necessàries en aquests casos, com verificar el funcionament dels procediments.
Quant a les investigacions en curs, les institucions implicades col·laboren amb les autoritats competents i actuaran "amb la màxima transparència compatible amb la protecció dels menors", la confidencialitat de dades clíniques i el respecte a un procediment en curs.
ALBERT DALMAU
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat aquest diumenge via X que aquesta mort "commou profundament" i ha agraït la tasca del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra.
Ha considerat necessari respectar ara la investigació judicial i confiar que "s'esclariran els fets i s'actuarà amb tota la contundència que correspongui".