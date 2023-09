El president del TS avisa que la democràcia mor quan s'afebleix la justícia

També reclama a les forces polítiques que pactin amb "urgència" la renovació del CGPJ

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president interí del Tribunal Suprem (TS), Francisco Marín Castán, ha recordat aquest dijous que les democràcies també moren si s'afebleixen les institucions, per la qual cosa ha demanat als actors polítics "un veritable compromís" per garantir "el bon funcionament i la independència del poder judicial", la qual cosa ha defensat que passa per situar la justícia per sobre els "interessis partidaris".

Durant el seu discurs d'obertura de l'any judicial ha citat l'obra 'Cómo mueren las democracias', de Steven Levitsky i Daniel Ziblatt, per assenyalar que "la democràcia ja no mor necessàriament per un acte violent o dramàtic, això és, amb un cop militar o una revolució, sinó amb el lent i progressiu afebliment d'institucions essencials, com el poder judicial i la premsa, i l'erosió global de les normes polítiques tradicionals".

Per això, Marín Castán ha defensat que "el bon funcionament de la justícia ha de ser un afer d'estat" i ha indicat que "quan aquest bon funcionament està en dubte tots els actors polítics han de ser conscients que les responsabilitats que el poble sobirà els ha confiat estan per sobre dels interessos partidaris".

Així, ha reclamat als polítics una doble acció: una de positiva: "situar com l'objectiu de l'acció política el bon funcionament i la independència del poder judicial per sobre dels interessis partidaris"; i una altra de negativa: "abstenir-se de tot comportament que d'alguna manera pugui erosionar la consecució d'aquest objectiu".

D'altra banda, ha reclamat una renovació urgent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "Em veig en la necessitat, una vegada més i com ja fa anys que reclama el meu predecessor, d'instar aquí, de manera pública i solemne, als responsables de les diferents forces polítiques amb representació parlamentària que, amb urgència, arribin a un acord que permeti renovar el CGPJ", ha dit.

En aquest sentit, ha destacat que "els atacs a la independència judicial poden tenir diversos orígens i mostrar múltiples variants" en exposar que "de vegades són comportaments actius, d'intromissió directa o indirecta en la presa de decisions judicials per influir-hi, procedents fins i tot dels mateixos dirigents polítics", però que també "poden sorgir de comportaments omissius, molt més subtils i per això més perillosos per al funcionament del sistema democràtic".

"Així, si el CGPJ té com a missió fonamental vetllar per la independència dels jutges, no renovar-lo dins el termini i en la forma escaient no deixa de ser una manera de retallar la plenitud d'aquesta independència, de la mateixa manera que ho és mantenir el més alt tribunal de la nació en una situació crítica, gairebé de respiració assistida", ha alertat.

En aquest punt, s'ha referit a l'estat del Tribunal Suprem per qualificar-lo de "desolador" per la crisi de vacants a causa de la impossibilitat que el CGPJ faci nomenaments discrecionals.