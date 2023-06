El president del PP català rebutja anar a les llistes al Congrés després d'oferir-li 'Gènova' anar per Tarragona

Encara que la cúpula del PP espera ara créixer en totes les províncies amb l''efecte Feijóo', el 2019 només va aconseguir dos escons per Barcelona



MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dissabte que no anirà en les llistes del Partit Popular de Catalunya (PPC) al Congrés, després que la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo li hagués plantejat la possibilitat d'ocupar un lloc en la llista de Tarragona, segons han precisat a Europa Press fonts de la direcció nacional del PP.

Fernández ha revelat en un missatge al seu compte oficial de Twitter que el partit li ha ofert tornar a ocupar un escó al Congrés dels Diputats, com ja va fer entre 2011 i 2015 quan Mariano Rajoy era president del Govern d'Espanya.

"Volia agrair de tot cor l'oportunitat que em brinda el meu partit de tornar al Congrés dels Diputats. Però em quedo a Catalunya", ha afirmat, per afegir que en el seu moment ell va ser "molt crític amb aquells polítics que, a la primera dificultat", marxaven a Madrid i deixaven a Catalunya "una enorme sensació d'abandonament".

Fernández ha assegurat que ell no caurà "en semblant error". "Tinc per a mi que, després del 23J, anem a tornar a viure episodis a Catalunya que exigiran una veu forta que defensi els drets i llibertats dels catalans no nacionalistes", ha manifestat per concloure: "No serà senzill, però a mi em va la marxa... Jo no us abandonaré".

OPCIÓ D'ANAR EN LA LLISTA DE TARRAGONA, NO DE BARCELONA

Davant les informacions d'alguns mitjans de comunicació interpretant que se li havia plantejat ser candidat per Barcelona, fonts de la direcció nacional del PP han precisat a Europa Press que a Alejandro Fernández no se li ha ofert cap lloc en la candidatura de Barcelona sinó que se li "va temptejar de manera informal per ocupar un lloc no concretat a la llista per Tarragona".

Fernández és natural de Tarragona, una província en la qual va anar regidor de l'ajuntament i després diputat del Parlament de Catalunya. Ara, 'Gènova' li hauria ofert la possibilitat de formar part de la candidatura d'aquesta província, on el PP aspira a créixer, igual que en tota Catalunya, gràcies a l'anomenat 'efecte Feijóo' i l'embranzida que ha suposat la victòria de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig.

De fet, en les eleccions generals de 2019 el PP només va aconseguir representació a Barcelona, on va aconseguir dos escons, els que han ocupat en aquesta legislatura Cayetana Álvarez de Toledo, exportaveu del Grup Popular al Congrés, i Llanos de Luna, exdelegada del Govern a Catalunya.

INCÒGNITA DE QUI SERÀ EL CAP DE CARTELL PER BARCELONA

La direcció nacional del PP porta amb gran hermetisme les candidatures de les generals, el termini de les quals de registre finalitza el dia 19 de juny. Ara com ara, solament ha confirmat que Álvarez de Toledo i Borja Sémper acompanyaran a Feijóo en la llista per Madrid.

Amb aquest moviment d'Álvarez de Toledo a Madrid, una de les principals incògnites és qui serà cap de cartell per Barcelona, una província en la qual els 'populars' esperen millorar la seva representació després del seu creixement en municipals. Així, a Badalona ha aconseguit majoria absoluta el passat 28 de maig i en l'alcaldia de Barcelona, Dani Sirera, ha duplicat regidors en passar de dos a quatre.

Després de les eleccions generals, el PP català afrontarà el seu procés congressual, el mateix que succeirà amb el PP basc. Serà en aquest moment quan el partit haurà de decidir si aposta per la continuïtat d'Alejandro Fernández o per un nou president al capdavant de la formació.