El president de Plus Ultra admet que va pagar "elevades quantitats" per la mediació de Zapatero

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha dit al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra que l'aerolínia va pagar "elevades quantitats de diners" a l'empresari Julio Martínez Martínez, soci de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, per la mediació de l'exlíder socialista en la concessió del rescat de 53 milions d'euros que el Govern central va concedir a l'aerolínia el 2020.
Així ho ha dit en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, en què assenyala que tant ell com el CEO de l'aerolínia, Roberto Roselli, "van tenir plena consciència" que Martínez Martínez, amo d'Análisis Relevante, i Zapatero "tenien la pretensió de cobrar per les gestions a fer, fet que va ser assumit pels dos de manera sobrevinguda de salvar la companyia, tot i que no sabien quins acords interns podien tenir".
A aquesta "pretensió de cobrar", la defensa de Martínez Sola ho anomena "comissió", en recollir una conversa entre Roselli i Rodolfo Reyes, empresari veneçolà i exconseller de l'aerolínia, intervinguda per la Policia Nacional i incorporada en un dels informes policials remesos al jutge, en què el CEO de l'aerolínia assenyala: "Així que per allà vindrà la comissió".
La defensa incideix que ni Sola ni Roselli "van arribar a tenir una constància fefaent de les concretes actuacions dutes a terme per influir o afavorir la concessió del rescat a Plus Ultra per part de la SEPI", si bé admet que "com una mesura desesperada, es va assumir que Plus Ultra havia de contractar Martínez Martínez per fer-ho, conscients que tenia relació amb Zapatero".
Per això, assenyala l'escrit, l'aerolínia va pagar "elevades quantitats de diners", això és, l'1% del valor del rescat, per "aquestes tasques" a les quals, "eufemísticament", s'hi van referir com "acompanyament".
El pagament de l'1% del rescat, valorat en 530.000 euros, es va fer desglossat. Així, 249.000 van ser ingressats a Análisis Relevante, mentre que 98.617 van anar a parar a Voli Analítica i 110.799 euros més a Domotic Europe, segons la defensa de Martínez Sola.
El president de l'aerolínia també explica que tot i que el soci de Zapatero "tenia la pretensió inicial de rebre el líquid complet fins a completar els 530.000 euros compromesos", finalment "va acceptar que entre els abonaments quedés comprès el pagament en espècie de 69.000 euros i consistent en els bitllets de classe 'business' que Plus Ultra va anar posant a la seva disposició durant el 2021 i següents" anys.