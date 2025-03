El president de Henkel Ibérica, Adrian Orbea, s'incorpora al Consell Consultiu de Foment

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

El president de Henkel Ibérica, Adrian Orbea, s'ha incorporat al Consell Consultiu de Foment del Treball integrat per empresaris i representants de les entitats i institucions de l'àmbit econòmic català, informa la patronal aquest dimarts en un comunicat.

Orbea ha visitat la seu de la patronal per reunir-se amb el president de Foment, Josep Sánchez Llibre: totes dues entitats han posat de manifest la voluntat de contribuir a generar "un context encara més favorable per a l'activitat econòmica i empresarial a Catalunya, a través d'una cordial i fluïda relació de col·laboració institucional".

Orbea va assumir la presidència de Henkel Ibérica a principis d'any i el seu principal objectiu és fer realitat el propòsit corporatiu de la companyia 'Pioneers at heart for the good of generations', en què la innovació i la sostenibilitat "són clau per generar llocs de treball i impulsar el desenvolupament econòmic i social al territori".