El president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta davant Cuerpo la seva renúncia al càrrec

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentat aquest dimecres la seva renúncia al càrrec davant el vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, un dia després de la dimissió del ja exministre de Transports, Óscar Puente, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores de la decisió.
Luis Pedro Marco de la Peña ja havia traslladat a Óscar Puente la seva intenció de deixar el càrrec abans de la reunió mantinguda aquest dimecres amb Cuerpo, que ha assumit la gestió dels assumptes del Ministeri de Transports, després de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo).
El vicepresident ha volgut establir una primera presa de contacte amb el president d'Adif i amb el secretari d'Estat de Transports, 2 dels màxims responsables en matèria ferroviària del Departament.
En aquesta reunió, Luis Pedro Marco de la Peña, que dirigeix Adif des de setembre de 2024, ha comunicat al vicepresident la seva renúncia.
Fins al moment del seu nomenament com a president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña era viceconseller d'Infraestructures i Transports de l'Executiu basc (Planificació Territorial, Habitatge i Transports), on Óscar Puente també va fitxar el 2023 l'actual secretari d'Estat, José Antonio Santano, quan era alcalde d'Irun.
ELS REPTES DE CUERPO A TRANSPORTS
Al capdavant de la gestió de Transports, el vicepresident primer haurà de reconduir la crisi ferroviària, la pèrdua de confiança en el sistema i, ara, el relleu a la cúpula d'Adif. El Consell de Ministres va aprovar aquesta mateixa setmana un paquet d'ajudes de 30 milions d'euros, a més de mesures per reforçar la seguretat de l'alta velocitat.
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha subratllat l'"enorme capacitat de gestió, la integritat i el tarannà" de Cuerpo per exercir aquesta tasca. "Estic convençut que farà una gran feina i donarà continuïtat a les reformes iniciades pel ministre Puente", ha afegit.