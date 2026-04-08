Publicat 08/04/2026 11:35

El president de Chery Auto visita el centre R+D de la companyia a Cornellà (Barcelona)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva visita a la seu central de Chery en Wuhu (Xina) en una imatge d'arxiu
El president de la companyia automobilística Chery Auto, Yin Tongyue, es reunirà aquest dimecres amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, al centre de recerca i desenvolupament (R+D) de l'empresa a Cornellà de Llobregat (Barcelona), segons confirmen fonts coneixedores de la trobada a Europa Press i ha avançat 'El Periódico'.

La trobada és una reunió privada entre el Govern i Chery Auto per avançar en posada en marxa del centre, anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'estiu passat, amb l'objectiu d'engegar-la aquesta tardor amb el suport d'Acció.

La companyia automobilística va anunciar l'abril del 2024 un acord amb l'empresa EV Motors, propietària d'Ebro i BTech, per fabricar alguns dels seus models a Catalunya, en concret, a la fàbrica que opera el grup a la Zona Franca.

