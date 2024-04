El president de Cap Verd demana a Barcelona "compromisos sòlids" per fer front als desafiaments marins

Avisa que els mars i oceans afronten adversitats com l'amenaça del canvi climàtic



El president de Cap Verd, José Maria Neves, ha reclamat aquest dimecres dur a terme accions i "compromisos sòlids" que permetin afrontar els desafiaments marítims que afecten tot el planeta i que beneficiïn les generacions actuals i futures.

Ho ha explicat en la Conferència del Decenni de l'Oceà, que ha obert la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en la qual ha participat el príncep Albert II de Mònaco i que clausuraran la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.

"Espero que els nostres debats i deliberacions es tradueixin en accions profundes i en compromisos sòlids que beneficiïn no només la generació present, sinó també les futures. Cap Verd assumeix el compromís inequívoc de contribuir activament a aquests debats", ha destacat.

Segons Neves, els mars i oceans afronten adversitats com l'amenaça del canvi climàtic, la crisi de la pol·lució marina, la pèrdua de biodiversitat, i qüestions com la pesca il·legal, migracions, tràfic de persones, estupefaents i armes i fins i tot la pirateria i el terrorisme.

"Conscients d'aquestes adversitats, urgeix que aquesta conferència sigui un catalitzador de compromisos amb accions concertades a nivell local, nacional i internacional i amb mesures tangibles que propiciïn la salvaguarda i el desenvolupament sostenible dels oceans", ha resumit.

Per afrontar aquestes qüestions, veu necessari promoure un abordatge inclusiu que inclogui aspectes com l'educació, la formació, la cultura, la ciència i el medi ambient: "No menys important també són les accions per a la transformació de mentalitats i actituds en la preservació dels oceans", ha afegit.