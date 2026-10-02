Presentat l'estudi per millorar el transport públic a l'Alta Ribagorça (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça (Lleida) han presentat l'estudi per millorar el transport públic a la comarca, informa el departament en un comunicat aquest divendres.
El document defineix un full de ruta per transformar la mobilitat de la comarca amb noves connexions i l'impuls al transport a demanda amb Clic.cat.
La consellera Sílvia Paneque ha explicat que l'aposta passa per "combinar noves línies regulars amb serveis flexibles i a demanda" que arribin a tots els nuclis de la comarca.