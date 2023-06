Pren possessió el nou degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Javier Segura

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El nou degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB), Javier Segura, i la seva nova Junta de Govern han pres possessió del càrrec aquest dimecres al matí en un acte al Palau de Justícia, ha explicat l'ICPB en un comunicat.

Hi han assistit el president del Consell General dels Procuradors d'Espanya (CGPE), Juan Carlos Estévez; el secretari de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Joaquim Martínez, i el president en funcions de la Sala Social del TSJC, Andreu Enfedaque.

A la Junta de Govern de l'ICPB hi haurà Margarita Ribas com a vicedegana; Eulalia Castellanos com a secretària general i Iván Benjamín del Barrio com a tresorer.

Com a vocals, Susana Puig (Vocal de Deontologia); Montserrat Montal (Vocal de Cultura i Comunicació); Joan Manel Bach (Vocal Primer); Josep Maria Verneda (Vocal Segon); Javier Mundet (Vocal Tercer); Alba Lou (Vocal Quart) i Marta Vidal (Vocal Cinquè).

Aquesta Junta de Govern ha estat elegida per als pròxims quatre anys i pren el relleu a la que encapçalava el fins ara degà Ángel Quemada, que ha governat l'ICPB durant els últims quatre anys.