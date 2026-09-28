El 'premier' de Groenlàndia, Fainé, Serrat, El Mago Pop i Amaia, Premis La Vanguardia 2026

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
Els Premis Avantguarda 2026 s'han lliurat aquest dilluns al primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen; el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé; el músic Joan Manuel Serrat; l'il·lusionista Antonio Díaz, conegut com el Mago Pop; la cantant Amaia; el Sincrotró Alba; Birdlife International; el president de Fluidra, Eloi Planes; Noah Higón i la soprano Montserrat Caballé (pòstum).
La gala de la quarta edició dels premis organitzats pel diari 'La Vanguardia' ha estat centrada en el concepte de debò, i s'ha celebrat en el Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, i han participat de la mateixa president del Govern, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde, Jaume Collboni.
El comte de Godó i editor de 'La Vanguardia', Javier Godó, ha obert la cerimònia emfatitzant el paper de l'indispensable del periodisme per a la defensa de la democràcia i les seves institucions, i ha advertit que en els temps actuals la veritat es troba "greument amenaçada".
"La veritat no es compra, la veritat no es negocia, la veritat es busca i la nostra fi és trobar-la", alhora que ha subratllat el model de propietat familiar del diari en el seu 145 aniversari i que hagi mantingut el seu esperit liberal, la seva independència política i el seu rigor periodístic.
Han assistit també el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; i els consellers de la Presidència i Economia i Finances de la Generalitat, Albert Dalmau i Alícia Romero, entre altres autoritats i representants institucionals.
PREMIATS
Fainé ha estat reconegut amb el Premi Extraordinari per la seva "forma d'entendre i exercir el lideratge basat en la prudència, la visió a llarg termini i, sobretot, la validesa", i s'ha destacat la seva contribució als processos de reestructuració del sistema bancari, a més del seu convenciment que l'activitat econòmica ha d'estar al servei de la societat, valors que impulsa des de la Fundació la Caixa.
En nom de tots els premiats, Fainé ha assegurat que aquesta cerimònia és un "clar exponent" de la diversitat i cohesió que existeix en la societat, mostrant, diu, el diferents que són totes les persones, però alhora posant el focus en allò que uneix a la societat, amb qualitats comunes entre els premiats com el talent, la cultura de l'esforç, la voluntat de fer bé les coses i les ganes de deixar un llegat i transmetre un missatge positiu.
El 'premier' groenlandès Jens-Frederik Nielsen ha recollit el Premi Internacional, reconegut en un moment en què el territori àrtic ha centrat els focus de la política internacional i el lideratge de la qual aporta "equilibri i determinació" per preservar l'ordre mundial i garantir la pau.
SERRAT, MAG POP I AMAIA
Joan Manuel Serrat ha rebut el Premi Trajectòria per una carrera "fonamental" per a la música i la cultura i pel seu compromís cívic al llarg de més de 6 dècades.
El Premi Cultura ha estat para Antonio Díaz, conegut com el Mag Pop, per la seva contribució a portar l'il·lusionisme a alguns dels "principals escenaris" del món.
El Premi Revelació/Talent Jove ha reconegut a la cantant Amaia pel seu talent que va "del quotidià a l'extraordinari" i per construir un univers delicat en el simple i aconseguir que el seu públic s'hagi fet seves les seves cançons.
SINCROTRÓ ALBA I BIRDLIFE INTERNATIONAL
El Sincrotró Alba ha estat guardonat amb el Premi Innovació i Ciència per la seva contribució a la investigació científica i per ser una infraestructura de "referència" al món científic, i ha rebut el premi la que ha estat la seva directora des de 2012, Caterina Biscari.
L'aliança d'organitzacions de conservació dels ocells i la diversitat Birdlife International ha estat reconeguda amb el Premi Sostenibilitat pel seu treball clau en la defensa de les polítiques mediambientals en una missió "més urgent que mai".
ELOI PLANES, NOAH HIGÓN I MONTSERRAT CABALLÉ
El Premi Superació ha estat per a la jurista i activista Noah Higón, que conviu amb 7 malalties minoritàries per haver "convertit l'adversitat en consciència col·lectiva" a través de les seves accions per visibilitzar la realitat de les persones amb aquestes malalties.
Planes ha estat premiat amb el Premi a Empresari de l'Any per la seva trajectòria al capdavant de Fluidra i el seu paper en el creixement i la internacionalització de la companyia, i ha remarcat que "cada salt és diferent" però que a l'empresa li defineixen els valors de l'empresa familiar, la sostenibilitat, la cultura i el territori.
A més, s'ha atorgat un Premi 'in memoriam' a la soprano Montserrat Caballé i a la seva petjada inesborrable en la història de l'òpera, per la seva "recerca constant de l'excel·lència i la seva capacitat de commoure a milions de persones a través de la bellesa".