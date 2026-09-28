El 'premier' de Groenlàndia diu que l'acord amb EUA és bo "també per a Europa i l'OTAN"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen, ha afirmat que l'acord que Groenlàndia ha aconseguit amb els Estats Units és un bon acord per al seu territori, per als nord-americans "i també per a Europa i l'OTAN".
Nielsen ha estat reconegut aquest dilluns als Premis Vanguardia 2026 amb el Premi Internacional i, després de rebre el guardó de mans del president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat que ha de veure's l'acord com a positiu i que va en la direcció correcta.
"Se'ns ha reconegut com un poble amb dret a l'autodeterminació. Es tracta d'un tracte respectuós que exigeix respecte mutu per part de tots els actors, i això és precisament el que es necessita en els temps actuals", ha expressat.
Ha afegit que beneficia a l'OTAN i a Europa perquè, com els europeus defensen les seves fronteres, incloses les del nord, a Groenlàndia, aquest acord proporciona "una eina eficaç per col·laborar en matèria de defensa".
I també ha defensat la postura ferma del seu territori en pro del diàleg i per la defensa del dret internacional i la seva sobirania: "Si comencem a treballar sota aquests principis, tindrem un món amb menys conflictes que l'actual. És una responsabilitat que ens correspon a nosaltres, però també a la resta del món que comparteix aquests valors".