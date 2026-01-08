El Premi Vila Viniteca de Tast per Parelles tanca les inscripcions en 2,54 minuts

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El 18è Premi Vila Viniteca de Tast per Parelles se celebrarà el 22 de febrer a la Llotja de Mar de Barcelona on 125 parelles competiran pel premi total de 50.000 euros, després que les inscripcions d'aquesta edició s'hagin tancat en 2,54 minuts, informen aquest dijous els organitzadors en un comunicat.
L'import del premi, els artífexs del qual són els socis de Vila Viniteca, Quim Vila i Siscu Martí, es reparteixen en 35.000 euros per a la primera parella classificada, 10.000 euros per a la segona parella classificada i 5.000 euros per a la tercera parella.
A més del concurs de tast, la cita inclou una fira de vins amb més de 30 cellers i una degustació de formatges d'Ardai.
La singularitat del premi rau en el fet de tastar a cegues i a duo, i haver de consensuar les respostes sobre l'origen, el tipus de raïm, l'elaborador o la marca, entre altres paràmetres.
Per això, han de provar 7 vins en la fase classificatòria --amb 125 parelles-- i 7 vins més en el cas de les 10 parelles que passin a la gran final.