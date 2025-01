El premi Nobel de la Pau Shigemitsu Tanaka demana a Trump promoure "la cooperació i la solidaritat"

Collboni augura un escenari d'homes "suposadament forts" que augmenta el risc nuclear

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El supervivent del bombardeig atòmic de Nagasaki (Japó) i copresident de l'ONG Nihon Hidankyo, guardonada amb el premi Nobel de la Pau 2024, Shigemitsu Tanaka, ha demanat al nou president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, que promogui "la cooperació i la solidaritat", tot i que ha assegurat que no és gaire optimista a la vista de com va ser el seu anterior mandat.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona, abans de participar, juntament amb l'alcalde, Jaume Collboni, i la secretària general adjunta de Gensuikyo, Yayoi Tsuchida, en l'acte 'Barcelona, ciutat de pau: cerimònia de reconeixement a Hibakusha' per homenatjar els supervivents de les bombes atòmiques al Japó.

Tanaka ha lamentat que "la divisió i la confrontació" continuen al món, preguntat per si creu que la pau al món està més amenaçada o més garantida amb Trump en el poder.

Sobre la guerra a Ucraïna, ha assenyalat que no pot preveure si hi haurà una guerra nuclear, però ha sostingut: "Estem vivint moments en què el risc d'utilització d'armes nuclears és més alt que mai, sobretot si tenim en compte l'actitud de (Vladímir) Putin i les amenaces que ha llançat" sobre l'ús d'armes nuclears.

ATURAR LA GUERRA A UCRAÏNA

Ha reclamat que els països treballin més per fomentar el diàleg i la solució pacífica dels conflictes, i ha demanat als estats membres de le Nacions Unides que pressionin el president de Rússia, Vladímir Putin, i el d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, "perquè no segueixin amb la guerra i no facin servir armes nuclears".

Tanaka ha relatat que només tenia 4 anys quan va tenir lloc el bombardeig de Nagasaki, el 9 d'agost del 1945, i ha acusat el Govern japonès i les forces d'ocupació dels EUA de deixar-los sense ajuda després de la caiguda de les bombes atòmiques i de rebutjar "el suport d'equips mèdics d'altres països i medicaments".

També ha explicat que les víctimes de les bombes van patir lesions físiques i problemes de salut mental, i ha destacat que això es va accentuar en el cas de les dones, ja que va córrer el rumor que si et casaves amb elles, els seus fills naixerien afectats o moririen en néixer: "Així va ser durant molts anys i aquesta discriminació, d'alguna manera, encara continua".

LES NOVES GENERACIONS

Preguntat per si creu que les noves generacions estan conscienciades sobre el risc de les armes nuclears, Tanaka ha detallat que, sobretot després del reconeixement amb el premi Nobel de la Pau el 2024, hi ha joves de segona i tercera generació dels supervivents als bombardejos que s'estan activant per recollir signatures i fer campanyes per demanar al Govern del Japó que s'uneixi al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (Tpan), que va entrar en vigor el 2021.

També ha explicat que per arribar a infants i joves, cada 9 d'agost en l'aniversari del bombardeig, la ciutat de Nagasaki acull visites fins a 70.000 estudiants de 450 escoles, per escoltar històries i estudiar què va passar aquell dia, i ell també assisteix durant tot l'any a escoles, instituts i universitats per explicar la seva història.

JAUME COLLBONI

Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona ha assegurat que no podia ser millor dia per a un acte així, després de la presa de possessió de Trump i després de criticar que el dret internacional, les Nacions Unides i els àmbits multilaterals estiguin perdent "la seva capacitat fundacional d'arbitrar l'espai global".

"Entrem en un escenari d'homes forts, jo diria suposadament forts, que entenen les relacions internacionals com un joc de suma zero en què només s'hi val vèncer. Això també té conseqüències en l'augment de risc nuclear", ha alertat Collboni, que ha expressat el compromís de Barcelona per la pau i la resiliència de les institucions democràtiques que, a parer seu, estan en risc.

Collboni ha descrit l'acte, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament, com un pont entre generacions, i ha agraït a Tanaka la seva presència i la memòria viva que representa: "La seva tasca és una crida a l'acció", ha subratllat.

PETICIÓ AL GOVERN ESPANYOL

Per la seva banda, Yayoi Tsuchida ha afirmat que l'objectiu de la seva visita a Espanya és conscienciar ciutadans i polítics de "la barbàrie que implicaria l'ús d'armes nuclears" i demanar al Govern espanyol que s'adhereixi al Tpan.

Ha alertat del perill de l'ús d'armes nuclears en l'actualitat: "Mai ha estat més gran i som a punt d'una catàstrofe nuclear", després d'esmentar conflictes com el d'Ucraïna i Gaza, i ha criticat que els estats amb armament nuclear estiguin desenvolupant, modernitzant i expandint el seu arsenal.