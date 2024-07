El preacord PSC-ERC preveu un Pacte Nacional per a la Llengua amb 200 milions el primer any

Els estudiants de "graus lingüísticament estratègics" hauran de tenir el C1 de català



El preacord entre PSC i ERC per investir el socialista Salvador Illa president de la Generalitat preveu aprovar un Pacte Nacional per a la Llengua que compti amb 200 milions d'euros de finançament en el seu primer any, segons el document consultat aquest dimarts per Europa Press.

Aquest Pacte Nacional s'haurà d'aprovar en els primers 100 dies del proper Govern i s'haurà de dotar del finançament anual corresponent per desplegar-ho.

DEPARTAMENT DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

El text assenyala que s'haurà de crear una Conselleria de Política Lingüística, amb un pla d'acció transversal que es projecti sobre la resta de departaments.

Així mateix, tots dos partits es comprometen a "garantir el català com la llengua d'ús normal de les administracions i de les institucions catalanes" en les seves actuacions internes, la relació entre elles i les comunicacions a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català.

En tot cas, el document assenyala que no s'ha de perjudicar el dret d'opció lingüística dels ciutadans en la seva relació amb les administracions.

GRADUATS

El preacord contempla que s'ha de garantir que aconsegueixin el nivell C1 de català tots els graduats en universitats catalanes de "graus lingüísticament estratègics", com salut, dret, treball social i ciències de la comunicació.

D'aquesta manera, han d'aconseguir la "competència lingüística necessària per atendre els pacients i els usuaris del país".

A més, els estudiants del grau d'educació primària hauran de tenir el nivell C2, i s'haurà de potenciar la seva obtenció en altres graus, especialment en aquells més orientats a la docència, així com en el màster universitari de formació del professorat.

D'altra banda, el preacord diu que el català ha de ser la llengua vehicular i d'aprenentatge en el sistema educatiu, encara que la determinació de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari "haurà d'estar basada exclusivament en criteris pedagògics".

Els centres hauran de fer un projecte lingüístic i "impulsar mesures de suport educatives en cada llengua" que no podran ser imposades ni alienes als criteris pedagògics.

CATALÀ EN LA SALUT

El document recull que el Govern haurà de "establir un calendari de capacitació del personal i normalització de l'ús" del català entre els treballadors de Salut i Drets Socials.

També obliga a desenvolupar un pla d'impuls del català en l'audiovisual i l'entorn digital i garantir "activament" el compliment de la legislació en drets lingüístics, especialment en l'empresa i el comerç.

MANTENIR LA CONSELLERIA D'ACCIÓ EXTERIOR

El preacord contempla que es mantingui la Conselleria d'Acció Exterior i UE, així com el programa de suport al cos consular establert a Catalunya.

També s'haurà de culminar la creació del Cos d'Acció Exterior i establir un pla per implementar els seus funcionaris en totes les conselleries.

Així mateix, es consolidarà i ampliarà la xarxa de delegacions actuals, "amb especial atenció a Amèrica Llatina i Àsia", i es reforçarà l'acció exterior a Àfrica.

Finalment, preveu reforçar la presència de la Generalitat en organismes i agències internacionals en en què es tractin qüestions de les quals el Govern tingui competències.

SELECCIONS ESPORTIVES

El preacord apunta que el Govern "continuarà treballant per al màxim reconeixement de l'esport català en tots els seus nivells", per la qual cosa promourà la projecció internacional de les federacions esportives catalanes i el reconeixement de les seleccions catalanes.

Assenyala també la creació d'una Oficina adscrita al Consell Català de l'Esport que promourà les seleccions catalanes que, segons la Llei de l'Esport, poden participar internacionalment en haver nascut abans que la federació espanyola corresponent o tenir un arrelament social i històric a Catalunya.