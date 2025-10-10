Preacord per tancar la fàbrica de MM Fiber Packaging a Montcada amb 91 acomiadaments

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La direcció de MM Fiber Packaging i els sindicats han tancat un preacord sobre l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) per tancar la fàbrica d'envasos i embalatges de cartró que té a Montcada i Reixac (Barcelona), que suposa l'acomiadament de 91 treballadors.
Després de 18 hores de negociació, l'acord s'ha tancat aquest divendres al matí en la mediació a la seu de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, segons han informat fonts del departament a Europa Press.
Els treballadors rebran una indemnització de 33 dies per any treballat i un lineal de 10.000 euros, un acord que hauran de ratificar en una assemblea prevista aquest divendres a les 13.30 hores.
Els sindicats havien començat una vaga parcial indefinida amb franges de 4 hores al dia en cada torn de la jornada laboral, i dimarts van organitzar una concentració davant el Parlament de Catalunya, al parc de la Ciutadella de Barcelona.
En una roda de premsa, el president del comitè d'empresa de MM Fiber Packaging, Francisco Martínez, va ciritcar la direcció per haver impulsat l'ERO que afecta el 90% de la plantilla --91 de 105 empleats-- per "industrialitzar Madrid", on té dues naus.