Preacord entre Marelli España i la plantilla de la fàbrica de Santpedor (Barcelona)

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La plantilla de Marelli España a la planta de Santpedor (Barcelona) i l'empresa han arribat a un preacord per al tancament de la fàbrica i l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 49 persones, informa CCOO de Catalunya aquest divendres.
L'acord estableix el compromís de crear una taula de reindustrialització amb la participació de l'empresa, el sindicat i l'administració per buscar una alternativa industrial per a la planta.
L'actual plantilla de l'empresa tindria prioritat en la contractació si finalment s'aconsegueix aquesta reindustrialització.
D'altra banda, els treballadors rebran una indemnització de 40 dies per any treballat amb un màxim de 36 mensualitats i una quantitat lineal de 4.000 euros per a les indemnitzacions de més de 50.000 euros i de 8.000 euros per les de menys d'aquest import.
Els afectats més grans de 57 anys podran triar la indemnització o acollir-se a un conveni especial amb la Seguretat Social que garanteix el 75% del salari net fins als 63 anys i l'empresa s'ha compromès a ampliar el conveni fins als 65 anys a les persones que no tinguin la cotització per accedir a la jubilació.